Arnavutköy'de kağıt yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Arnavutköy'de kağıt yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Arnavutköy'de kağıt yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de kağıt yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Arnavutköy'de kağıt yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu Boyalık mevkisinde kağıt yüklü olduğu öğrenilen kamyonda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyon kullanılamaz hale geldi.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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