ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT TEPECİKLERİ OLUŞTU

Taylan ERGÜN-Serdar ALTINTEPE/ - ONLARCA kamyonun moloz ve dolgu toprağını kaçak bir şekilde döktüğü Arnavutköy'de adeta tepecikler oluştu. Hayvancılıkla uğraşan Hacımaşlı Mahallesi sakinleri, kaçak döküm yapılan araziler nedeniyle hayvanlarını otlatacak alanların kapandığını belirtti. Mahalle sakinleri, sürücülerin fark edemeyerek hafriyat yığınlarına çarptığın da söyledi. Hafriyat tepecikleri oluşan Hacımaşlı Mahallesi havadan görüntülendi.

İnşaat alanlarından aldıkları moloz atıkları ve dolgu topraklarının döküm sahası yerine kaçak bir şekilde Arnavutköy'deki Hacımaşlı Mahallesi'ne döküldüğü ihbarını alan Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri, kaçak döküm yapılan alana geldiğinde hafriyat kamyonlarını göremedi. Dorselerindeki hafriyatları dökerek kaçan sürücülerin tespiti için zabıta ekipleri çalışma başlattı. Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin kaçak döküm nedeniyle mahallesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin zor günler yaşadığını söyledi. Arazinin 2018 yılında Terkos - İkitelli İsale Hattı İnşaatı işinde kazıdan çıkan dolgu toprağın 11 aylık süre ile geçici depolama alanı olarak kullanılmak üzere İSKİ'ye tahsis edildiğini söyleyen Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin, "11 ay süresince İSKİ bu alana hafriyat toprağı dökecek ve ardından da 11 aynın sonunda bu döktüğü toprağı bu araziden geri alacaktı. Ancak 11 ayın sonunda bu süre biraz daha uzatıldı. Gelinen noktada bu alana hafriyat dökme izni bitmiş olmasına rağmen hala onlarca hafriyat kamyonu buraya gelerek döküm yapıyor. Üstelik kaçak bir şekilde, yasa dışı bir şekilde yapıyorlar bunu" dedi.

Mahallesinin adeta kaçak döküm cenneti olduğuna dikkat çeken Pekçetin, "Süre bitmesine rağmen buradaki hafriyat toprağı alınmadığı gibi ellerine çeşitli fişler alarak gelen hafriyat kamyonun sürücüleri, sanki yasal bir iş yapıyormuş gibi buraya döküm yapıyor. Aynı anda onlarca kamyon geliyor. Biz gerekli yerlere şikayet ediyoruz ancak yetkililer gelene kadar kamyonlar kaçıp gidiyor. İşi oldukça abartarak yol ortasına bile döküyorlar. Özellikle gece saatlerinde mahalle sakinlerimiz araçlarıyla seyir halindeyken yol ortasına dökülen hafriyat yığınlarını fark edemeyerek zaman zaman kaza geçiriyorlar" dedi.

Hacımaşlı Mahallesi'nde, Sazlıdere Barajı'nın yakınına dökülen hafriyat yığınları drone kamerasıyla da havadan görüntülendi. Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri, kamyonların girişini engellemek için yol kenarına iş makineleri ile çukurlar açtı.