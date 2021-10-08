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Arnavutköy'de aç kalan tilki bir evin bahçesine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de aç kalan tilki bir evin bahçesine girdi

Arnavutköy'de aç kalan bir tilki evin bahçesine geldi, ardından bahçede bulduğu ekmeği alarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Arnavutköy'de aç kalan bir tilki evin bahçesine geldi, ardından bahçede bulduğu ekmeği alarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde aç kalan bir tilki bahçeli bir evin bahçesine girdi. Bahçede bulunan ekmeği alan tilki, bahçeden çıkıp ormanlık alanda tekrar gözden kayboldu. Tilkinin bahçeye girdiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Haber: Arnavutköy'de aç kalan tilki bir evin bahçesine girdi - Haberler
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