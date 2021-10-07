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Arnavutköy Belediyesi'nden Çiftçiye Destek

Habermetre - Haberler | Toplum
Arnavutköy Belediyesi'nden Çiftçiye Destek

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Arnavutköy'de çiftçilik yapan vatandaşlara, yerli tohum dağıtıldı.

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Arnavutköy'de çiftçilik yapan vatandaşlara, yerli tohum dağıtıldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı da programa katılarak, çiftçilere katkıda bulunacaklarını söyledi.

Arnavutköy Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Arnavutköy'de çiftçilik yapan vatandaşlara, yerli ve milli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Dursunköy Mahallesi'nde düzenlenen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, mahalle muhtarları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

"83 kişiye 14, 5 ton yerli ve milli tohum dağıtacağız"

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bir projeyle yerli ve milli tohum dağıtılacağını belirten İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca: "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje ile atıl durumda olan tarım arazileri veya nadas bırakılacak arazilerde kullanılmak üzere macar fiğ tohumu, yulaf, yonca silajlık mısır gibi ürünlere yöneldik. ve 533 bin TL'lik katkıyla bunu yaptık. Bu hibenin Yüzde 75'lik kısmı bakanlık bütçesinde, yüzde 25'i ise vatandaş tarafında karşılanıyor. Geçen yıl 400 bin TL'si bakanlığımız 133 bin TL'si çiftçimiz tarafından karşılandı. Ama bulduğumuz sponsorumuz sayesinde çiftçimize yansıtmadık. Bu yılda Arnavutköy'de 83 kişiye 14, 5 ton yerli ve milli tohum dağıtacağız" dedi.

"Çiftçimize Desteğin Yüzde 25'ini Biz Karşılayacağız"

Arnavutköy İlçesiniz zenginliğini vurgulayan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: "Bölgemiz birçok zenginliği içerisinde barındırıyor sanayi bölgemiz var. Turizm bölgemiz var. ve tarımcılık, hayvancılık ile uğraşılan bölgemiz var. Bütün bu çeşitliğin Arnavutköy'de bir zenginlik bir gelir kaynağı olması hepimizin arzusudur. Çiftçilerimiz desteklenmesine yönelik birtakım çalışmalar yapılıyor. Az önce müdürümüzün ifadesinden anladığım, geçmiş yıllarda yapılan yardımların yüzde 75'nin karşılandığını yüzde 25'nin ise sponsorlar vasıtasıyla çiftçimize yansıtılmadığını ifade etti. Bu yıl sponsor bulamadıklarını yüzde 25'nin vatandaşın karşılayacağını söylediler. 'Sayın müdürüm bu yılki yüzde 25'nin sporu biziz. ' Kurumlar arası protokole bunu çözeriz. Bugün bu saatten itibaren bu destekleme; yüzde 100 hibe şeklide olacak" diye konuştu.

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Haber: Arnavutköy Belediyesi'nden Çiftçiye Destek - Haberler
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