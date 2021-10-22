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Arnavutköy Belediyesi Basketbol Seçmeleri Başlıyor!

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Arnavutköy Belediyesi Basketbol Seçmeleri Başlıyor!

Arnavutköy Belediye Spor Kulübü Erkek Basketbol takımımıza katılacak olan yeni sporcularımız için Seçmelerimiz 30 Ekim Cumartesi Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'da 16. 00'da başlayacaktır.

Arnavutköy Belediye Spor Kulübü Erkek Basketbol takımımıza katılacak olan yeni sporcularımız için Seçmelerimiz 30 Ekim Cumartesi Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'da 16. 00'da başlayacaktır.

Sporcuların salona temiz spor ayakkabısı ve kimlik ile gelmeleri gerekmektedir. Seçmelerimize 2004-2005-2006-2007-2008 Doğum tarihli erkek sporcular katılabilirler.

Arnavutköy Kapalı Spor Salonu Ulaşım Haritası

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