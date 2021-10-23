Armatür sektörü KDV ve tevkifat problemlerine çözüm arıyor

Armatür sektörü, KDV ve tevkifat gibi konularda çözüm yolları arıyor.

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, "KDV ve tevkifat gibi konular sektörümüzün önünde engel teşkil ediyor. KDV ve tevkifat konusunda ciddi çalışmalar yaptık, Bakanlığımıza ilettik" dedi.

Turhan, "Türkiye genel ihracatının kilogram başı ihracatı 1,1 Dolar iken bizlerin 9-10 dolar seviyelerinde. Bu da yaklaşık 10 katına denk geliyor. Dünyaya baktığımızda, sektörün 100 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin başında Almanya, İtalya ve Çin geliyor. Bizlerin hem ithalat açığı verdiğimiz ancak ihracat potansiyelimizin de çok yüksek olduğu ülkeler bunlar. Alacağımız çok yol ve yapacağımız çok büyük ihracat pazarları önümüzde bizleri bekliyor. Uluslararası fuarların yapılamadığı ya da çok zor koşullarda gerçekleştiği bu dönemde, 3. Sanal Ticaret Heyetimizi İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile ortak çalışmamızla dünya armatür sektörünün yüzde 39'una sahip Avrupa'da, İtalya ve İspanya'ya yönelik gerçekleştireceğiz" dedi.

Vana üreticileriyle gerçekleştirilen buluşmaya katılan Ekonomist Hikmet Baydar da armatür sektörünün gelecek dönem hedefleri için tekliflerini de dile getirdi. - İSTANBUL

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