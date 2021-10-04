Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | Kültür Sanat

- Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı Kazı çalışmaları dünya en eski halklarında Luviler'in tarihine ışık tutacak Hititler'den önce yaşayan Puruşhanda halkının yaşadığı kenti ortaya çıkarmak için başlatılan kazı çalışması kaldığı yerden devam ediyor...

- Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı

Kazı çalışmaları dünya en eski halklarında Luviler'in tarihine ışık tutacak

Hititler'den önce yaşayan Puruşhanda halkının yaşadığı kenti ortaya çıkarmak için başlatılan kazı çalışması kaldığı yerden devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keşfedilen ve arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı çalışmaları tekrar başladı. Luvi'lerin tarihini daha fazla aydınlatacağı düşünülen höyüklerdeki kazılarda ise ilk bulgular Hititler'den önce yaşayan Puruşhanda beyliğine işaret ederken, kazı heyeti çalışmaların arkeoloji dünyasına ışık tutmasını bekliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde keşfedilen 3 höyükte yaklaşık 10 ay önce dünya arkeoloji tarihini heyecanlandıracak bir kazı çalışması başladı. Kazı heyetinde bir çok üniversiteden bilim adamı ve arkeologların görev alırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile bölgede kazı çalışması başladı. Kazı Başkanlığını Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez'in yaptığı kazı heyeti Bilim Heyet Üyeleri Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Koçak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bilgin, Dicle Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Dr. İsmail Baytak'tan oluşuyor.

"Buradaki malzemeler gösteriyor ki Afyonkarahisar çevresinin en büyük yerleşkesi burası"

Kazı çalışmalarının başladığı tarihte açıklamalarda bulunan Özdemir Koçak, kazı yapılan bölgenin önemli bir yer ve kent olduğunu vurguladı. Bölgenin belki de Anadolu'nun en önemli ve en eski kentlerinden birisi olabileceğine işaret eden Koçak, "Bunu söylemek biraz erken ama şimdiden bir ipucu vermek adına bunu ifade ediyoruz. Biz buranın tam olarak neresi olduğunu kazılarla ortaya çıkaracağız ama son yıllarda bilim dünyasında Puruşhanda diye bir kentin ismi geçiyor burayla ilgili olarak, orası olduğunu düşünüyor ve tahmin ediyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Bu Hititler'den önce diyebiliriz belki, Hititler'den 200-300 yıl önceki bir topluluğa işaret ediyor. Luviler diye bir halk var bu bölgede onları işaret ediyor ama bu ileride daha net bir şekilde açığa çıkacak. Ama burada 500-600 yıl yaşamız kadim bir beylik olması gerekiyor. Bu Puruşhanda olsa da olmasa da buradaki malzemeler onu gösteriyor çünkü Afyonkarahisar çevresinin en büyük yerleşkesi burası. Dolayısı ile önümüzdeki dönemlerde yapacağımız çalışmalar buna daha net ışık tutacak" ifadelerine yer vermişti.

"Luvileri destekleyecek kanıtlar bulmayı ümit ediyoruz"

Koçak bölgenin Afyonkarahisar'da yaşayan ve dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi olarak gösterilen Luviler ile arasında bir bağlantı olup olmadığı yönündeki sorusunu da cevaplandırarak

"Daha önce Dinar tarafında Çataltepe isimli yerleşmemiz vardı sonrasında ise İhsaniye Ablak'ta bununla ilgili belgeleri bulduk, Luvi dilinde yazılı damga ve mühürler bulduk. Burada da onları destekleyecek kanıtlar bulmayı ümit ediyoruz. Bulursak zaten süper, bizim için büyük bir şey olacak. Arkeoloji tarihine hem ışık tutacak hem de büyük değişiklik meydana getirecek. İnsan kemikleri ve başka buluntular var. Üretimle ilgili özellikle tekstil ve tahıl üretimi ile ilgili buluntular var. Bunlar daha da çıkacak" diye konuştu.

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı
İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mustafa Destici
Magazin Seren Serengil Şafak Sezer
Spor Alex Teixeira Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 3 höyükteki kazı tekrar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:41:15. #1.11#