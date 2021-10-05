Arkas Spor Kulübü ve Okyanus Koleji eğitimde iş birliği protokolü imzaladı

Arkas Spor Kulübü ve Okyanus Koleji'nin eğitimde iş birliği protokolüne imza attığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Eğitim ve sporda yan yana, omuz omuza" sloganıyla gerçekleştirilen protokolün Okyanus Kolejindeki imza törenine Okul Genel Müdürü Lokman Demiray, Arkas Spor Yönetim Kurulu Üyesi Atıf İnönü, Arkas Spor Başantrenörü Glenn Hoag, Arkas Spor'un Okyanus Koleji'nde eğitim görmüş sporcuları Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Enis Ali Ay katıldı.

Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray konuşmasında, sporu eğitimin alternatifi değil tamamlayıcısı olarak gördüklerini kaydetti.

Arkas Spor Yönetim Kurulu Üyesi Atıf İnönü ise Türkiye'de erkek voleybolunda öncü durumunda olduklarına işaret ederek, "Arkas Spor'un felsefesinin temelinde gençlere ve onların sportif geleceğine yatırım yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor okullarında bugüne kadar yaklaşık 11 bin 389 çocuğa eğitim verdiklerine işaret eden İnönü, Okyanus Koleji'nin spora ve sporcuya verdiği önemi takdirle izlediklerini vurguladı.

Arkas Spor'un Kanadalı çalıştırıcısı Glenn Hoag ise genç oyuncuların iyi ve doğru yetişmesi için çalıştıklarını, iş birliğinin iki tarafa da fayda sağlayacağını ifade etti.