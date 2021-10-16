Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi

Kastamonu'da bir öğrenci, arkadaşının manavdan parasını ödemeden aldığı mandalinanın ücretini, bir notla birlikte zarfa koyarak ödedi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir öğrenci, arkadaşının manavdan parasını ödemeden aldığı mandalinanın ücretini, bir notla birlikte zarfa koyarak ödedi.

Kuzeykent Mahallesi'nde bir manavda çalışan Merve Ahlatçıoğlu, meyvelerin arasında üzerinde "Manavcıya" yazılı zarf buldu.

Zarfın içinde 2,5 lira olduğunu ve notta "Merhaba benim okulda bir tane arkadaşım var. Kendisi sizin manavdan bir mandalina almış, yani size fark ettirmeden almış. Mandalinanın yarısını bana vermişti. Kusura bakmayın manavınızdan parasını ödemediğimiz bir şey yemişiz. Arkadaşım adına da kendi adıma da özür dilerim. Umarım hakkınızı helal edersiniz. Mandalinanın parasını zarfın içine koydum. Arkadaşıma da bana da hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Tekrardan özür dilerim." yazdığını gören Ahlatçıoğlu, örnek davranıştan çok etkilendi.

Ahlatçıoğlu, gazetecilere, zarfı tesadüfen bulduğunu ve içerisindeki notun kendisini duygulandırdığını belirterek, şöyle dedi:

"Bir çocuğun arkadaşı buradan geçerken ücretini ödemeden bir mandalina alıp gitmiş. Mandalinayı beraber yemişler. Bunun üzerine bize bir not yazmış. Böyle bir şeye bugüne kadar hiç rastlamadım. Bir çocuğun böyle bir şey yapması takdire şayan bir şey. Böyle bir çocuk yetiştirdikleri için ailesini de tebrik ediyorum. Hem arkadaşını rencide etmediği hem de hakkı olmadığı bir şeyin parasını bu şekilde ödediği için çocuğu da ailesini de tebrik ediyorum. Keşke fırsatım olsa da bu çocukla tanışabilsem. Böyle çocuklara bu ülkenin ihtiyacı var." diye konuştu.

Kastamonu Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı ve manav sahibi Yücel Gedik ise öğrenciyi kutlayarak, "Böyle kardeşlerimizin olması bizi hem gururlandırdı hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Eğer bizi bu ekranlardan görürlerse kendileriyle tanışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi

Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi

Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi

Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu
Magazin Tolga Akış Nihal Yalçın
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Ali Koç Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:59:42. #1.11#