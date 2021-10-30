Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, G20'de "sosyal ve ekonomik adalet" çağrısı yaptı

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, "Zenginliğin bir yerde toplandığı ve yoksulluğun milyonları batırdığı bir dünyayı reddedenler olarak inancımızı güçlendirmeliyiz." dedi.

Devlet başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Fernandez, toplumların gelişimi üzerinde spekülasyona öncelik veren mevcut sistemin değişmesi gerektiğini belirterek, uluslararası finansmanın, iklim değişikliğiyle mücadele ederek halkların eşitliği için yeni kurallar koymasını istedi.

Fernandez, önceki hükümetin Uluslararası Para Fonundan (IMF) aldığı borca dikkati çekerek, "Bugün karşı karşıya olduğumuz ve hükümetimin devraldığı IMF ile olan dış borç, neyin yanlış olduğunun açık bir örneğidir. Miktarı ve geri ödeme koşullarıyla tarihte emsali olmayan, o dönemin hükümetine iltimas geçmek için onaylanan bu borç, kendilerine dayatılan kadere korkusuzca bakan nesilleri mahkum ediyor." ifadesini kullandı.

Sosyal ahlakın, ekonomiyi de ihtiva etmesi gerektiğine işaret eden Fernandez, "Buraya kapitalizmi inkar etmek için gelmedim. Üretim ve emek kapitalizmini, finansal spekülasyon mantığına tabi tutanlara karşı sesimi yükseltmeye geldim." değerlendirmesinde bulundu.

"Zenginliğin bir yerde toplandığı bir dünyayı reddediyoruz"

Fernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının küresel kamu malı olması çağrısını yineleyerek, "Üretilen aşıların neredeyse yüzde 80'i yüksek gelirli ülkelerde uygulandı. Buna karşın bölgemiz, nüfusunun yüzde 60'dan fazlasının aşılanmasını hala tamamlamadı. Bu üzücü manzara, ulaşabilecekleri aşıya bağlı olarak insanların hareket etme özgürlüğü kısıtlandığında ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Fakirlik içinde yaşayan milyonlarca kişinin büyük çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerde yaşadığına işaret eden Fernandez, "Zenginliğin bir yerde toplandığı ve yoksulluğun milyonları batırdığı bir dünyayı reddedenler olarak inancımızı güçlendirmeliyiz." dedi.

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