Arjantin Devlet Başkanı Fernandez Afganistan konulu G20 liderler zirvesinde konuştu Açıklaması

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, G20 liderlerinin Afganistan konusunu değerlendirdikleri toplantıda terör eylemlerini kınadı ve Afganistan'daki siyasi aktörlere, kadınlar ve çocuklar gibi halkın risk altındaki gruplarını korumak için adım atması çağrısında bulundu.

Fernandez, çevrim içi olarak düzenlen toplantıda, Afganistan'daki ciddi insani durumun destekleyici, esnek ve yaratıcı yaklaşımlar gerektirdiği değerlendirmesinde bulundu.

G20'nin bölgede üstlenebileceği role dikkati çeken Fernandez, "insani yardımı teşvik, bölgede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla çıkarları ve ihtiyaçlarına göre iş birliği, temel sosyal hizmetlerin sürdürülmesine katkıda bulunmanın yollarını bulma" gibi konulara değindi.

Fernandez, Arjantin'in Afganistan'da halkın güvenliğini hedef alan eylemleri kınadığına vurgu yaparak, "Terör eylemleri, sadece uluslararası barış ve güvenliğe değil, aynı zamanda insan onuruna, barışçıl ve medeni bir hayata, siyasi istikrar ile demokrasinin pekiştirilmesine ve ulusların ekonomik, sosyal kalkınmasına yönelik bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, Afganistan'daki cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması konusundaki endişesini dile getiren Fernandez, "Afganistan'daki tüm siyasi aktörlere, özellikle kadınlarla çocuklar olmak üzere mülteciler, ülke içinde yerinden edilenler ve LGBTIQ gibi yakın risk altındakileri korumak için acil önlemler alarak insan haklarına tam olarak saygı gösterme çağrısını yineliyoruz." şeklinde konuştu.