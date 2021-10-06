Arjantin'de yerli topluluklar gösteri düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arjantin'de yerli topluluklar gösteri düzenledi

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Arjantin'de yerli topluluklar gösteri düzenledi

BUENOS Arjantin'de yerli topluluklar, yaşadıkları alanlardan çıkarılmalarını engelleyen yasanın yürürlük süresinin uzatılması talebiyle gösteri yaptı.

BUENOS Arjantin'de yerli topluluklar, yaşadıkları alanlardan çıkarılmalarını engelleyen yasanın yürürlük süresinin uzatılması talebiyle gösteri yaptı.

Başkent Buenos Aires'te yerli halklar ve sosyal organizasyonların çağrısıyla toplanan kalabalık, Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü.

Yerli halklara özgü şarkılar söyleyen ve slogan atan yüzden fazla kişi, yerlilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılmaması çağrısında bulundu.

"Yerli toplulukların kriterlerine uygun hareket edilmesini bekliyoruz"

Gösteriyi düzenleyenlerden Mapuche yerlisi Sol Quinchagual, AA muhabirine, gösterinin, yerli toplulukların yaşam alanlarından çıkarılmasını engellemek ve yasanın uygulanması için gerekli bütçenin onaylanması talebiyle yapıldığını söyledi.

Hidrokarbon kullanımı ve büyük ölçekli metal madenciliğiyle mücadele gibi konular nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde yerlilerin mücadele verdiğini belirten Quinchagual, "Yerli toplulukların kriterlerine uygun hareket edilmesini veya bu alanların yerlilerin lehine olacak bir şekilde yönetilmesini bekliyoruz." dedi.

Quinchagual, yerlilerin yaşam alanlarına ilişkin, "Ülkedeki çoğu yerli topluluk, halktan dışlanmış şekilde büyükşehirlerde yaşamak için uygun olmayan yerlerde hayat sürüyor. Yerli toplulukların yaşam alanlarının bizim politik-sosyal gelişimimiz için uygun olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bir diğer Mapuche yerlisi Margarita Penailillo da Kongre'de milletvekilleriyle görüşerek yerlilerin yerlerinden çıkarılmaması için destek isteyeceklerini dile getirdi.

Penailillo, mart ayında Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in bu yasanın yürürlük süresini uzatacağını açıkladığını hatırlatarak, kanunun Kongre'deki komisyonlardan geçtiğini sadece oylanması gerektiğini ifade etti.

Arjantin'de 2006'da çıkarılan ve bu zaman kadar uzatılarak gelen 26 bin 160 sayılı kanun, yerlilerin yaşadıkları alanlardan zorla çıkarılmasının önüne geçiyor. Uygulama süresi 23 Kasım'da dolan yasanın, yürürlükte kalması için Arjantin Ulusal Kongresindeki Temsilciler Meclisi ile Senato'da onaylanması gerekiyor.

Öte yandan, ülkedeki bazı kesimler, yerlilerin ülkenin çeşitli bölgelerinde bulundukları yaşam alanını işgal ettiğini savunuyor.

Arjantin'de yerli topluluklar gösteri düzenledi

Arjantin'de yerli topluluklar gösteri düzenledi

Arjantin'de yerli topluluklar gösteri düzenledi

Arjantin'de yerli topluluklar gösteri düzenledi

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülşen Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Marcao Muslera Serdar Aziz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arjantin'de yerli topluluklar gösteri düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:19:35. #1.17#