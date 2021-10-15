Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı

ŞEHZADELER, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arı kovanı çalan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Mahallesinde R.E. ve H.K.'ya ait ait arı kovanları gece saatlerinde çalındı. Durumun haber verilmesiyle, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Fotokapanlardan da yararlanılan araştırma çalışmasında, şüphelilerin E.K. ve Ş.K olduğu ve 45 C 5228 plakalı kamyonet ile arı kovanlarını çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından Spil Dağı Kemalpaşa yol ayrımında yakalandı. - MANİSA

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