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Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arı kovanı çalan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ŞEHZADELER, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arı kovanı çalan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Mahallesinde R.E. ve H.K.'ya ait ait arı kovanları gece saatlerinde çalındı. Durumun haber verilmesiyle, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Fotokapanlardan da yararlanılan araştırma çalışmasında, şüphelilerin E.K. ve Ş.K olduğu ve 45 C 5228 plakalı kamyonet ile arı kovanlarını çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından Spil Dağı Kemalpaşa yol ayrımında yakalandı. - MANİSA

Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı

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