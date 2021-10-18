Arı ekmeği sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sunuyor - Haberler
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Arı ekmeği sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sunuyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Arı ekmeği sindirim sisteminin düzenlenmesine katkı sunuyor

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arı ekmeği, sindirim sistemi ve bağışıklığı desteklediği gibi kalp ve damar sağlığı için de önemli bir besin desteği." dedi.

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı ve gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Arı ekmeği, sindirim sistemi ve bağışıklığı desteklediği gibi kalp ve damar sağlığı için de önemli bir besin desteği." dedi.

Samancı yaptığı açıklamada, arı ekmeğinin probiyotik özelliği ve sindirim sistemi üzerindeki faydalarına ilişkin bilgi verdi.

Arı ekmeğinin sindirim sistemi ve bağışıklığı desteklediği gibi kalp ve damar sağlığı için de önemli bir besin desteği olduğunu, zengin ve doğal besin içeriğine sahip arı ekmeğinin toplanma ve tüketime sunulma aşamalarının da çok önemli olduğunu ifade eden Samancı, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli arıcılık modeli ile üretim yapan üreticilerden alım yaparak besin kalitesi korunan arı ekmeği ürününe ulaşabilirsiniz. Bilimsel literatürde arı ekmeğinin birçok faydasını görüyoruz. Obezite ve hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıkların gelişimi için ana risk faktörlerinden ikisidir. 2021 yılında Sains Malaysia Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışmada, arı ekmeği desteğinin obeziteli ratların kardiyovasküler hastalık gelişim riskleri üzerine etkisi incelenmiştir. 6 hafta süren çalışmaya katılan 40 rat, dört gruba ayrılmıştır. İlk grup, normal kontrol grubudur. İkinci grup, obez kontrol grubudur. Üçüncü grup, 0.5 g/kg/gün arı ekmeği desteği alan deney grubudur. Dördüncü grup ise 10 mg/kg/gün orlistat (obezite tedavisinde kullanılan bir ilaç) desteği alan deney grubudur. Çalışma sonucunda, grupların biyolojik belirteçleri değerlendirildiğinde arı ekmeği desteğinin lipid (yağ) profili ve diğer kan belirteçlerini iyileştirdiği görülmüştür. Araştırmacılar, arı ekmeği tüketiminin obeziteye bağlı kardiyovasküler hastalıkların gelişim riskinin azaltılmasında etkili bir besin olduğunu bildirmişlerdir."

"Beslenme doğal gıda destekleri ile zenginleştirilmeli"

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Celep ise rutin beslenmede makro besinlerin, vitamin ve minerallerin yeterli alımı kadar probiyotik alımının da çok değerli olduğuna işaret ederek, beslenmenin doğal gıda destekleri ile zenginleştirilmesini önerdi.

Tamamen doğal ve zengin içeriğe sahip olan arı ekmeğinin tüketilebileceğini aktaran Celep, şunları kaydetti:

"Arı ekmeği, polenin dış zarının arının kendi enzimleriyle sindirilip bütün besin içeriğinin açığa çıkardığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Bileşiminde E, C ve B grubu vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, manganez ve fosfor minerallerini bulunur. Yaklaşık yüzde 35 protein içerir. Doğal besin içeriğiyle antiviral, antimikrobiyal, anti-inflamatuar, antitümör ve antihipertansif etkiler gösterir. İçerisinde bulunan Lactobacillus ve Bacillus bakterileri olarak en az altı farklı alt suş içeren doğal probiyotik bir gıdadır, bağırsaklarda sağlıklı bir dengeyi sağlayacak bakteri çeşitliliğine sahiptir. Doğal olarak bulunan probiyotik mikroorganizmalar sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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