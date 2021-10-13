Ardahan Valisi Öner, kentteki Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Haberler
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Ardahan Valisi Öner, kentteki Kovid-19 tedbirlerini denetledi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan Valisi Öner, kentteki Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Doğu Anadolu'da ikinci doz aşılamada mavi kategoriye en yakın illerden olan ancak son günlerde Kovid-19 vaka sayıları artan Ardahan ile ilçelerinde, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Kent merkezinde yapılan denetimlere katılan Vali Hüseyin Öner, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ile hijyen konusunda uyararak, aşının önemine dikkat çekti.

Denetimlerde vatandaşlardan aşıyı ihmal etmemelerini, özellikle gençlerin aşı olmalarını isteyen Öner, şöyle konuştu:

"Son günlerde maalesef ilimizde hastalıkta yeniden artış yaşandı. Birinci doz ve ikinci doz aşılamada iyi durumda olsak da bu yeterli değil. Tedbirlerden taviz vermememiz lazım. Biz de bugün denetim ekiplerimizle vatandaşlarımıza bunu vurguladık."

Denetimler sırasında ekipler de tedbirlere ilişkin anons yaptı.

Ardahan Valisi Öner, kentteki Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Ardahan Valisi Öner, kentteki Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Ardahan Valisi Öner, kentteki Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Ardahan Valisi Öner, kentteki Kovid-19 tedbirlerini denetledi

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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