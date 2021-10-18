ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHALE İLANI. (18.10.2021)

ARDAHAN (Habermetre) - T. C

ARDAHAN İL ÖZEL İADRESİ

(İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

1- Ardahan İli, Merkez İlçesi, Yalnızçam Köyü, Uğurludağ Kış Sporları Merkezi, 101 Ada 171 parselde bulunan Restoran ve 5 Adet Dükkan kiralanacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

2- İhale 27. 10. 2021 Çarşamba günü İl Özel İdaresi, İl Genel Meclis Binasındaki, İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-Kiraya çıkartılan Restoran ve 5 Adet Dükkanın muhammen bedeli, geçici teminatları, İhale Tarih ve Saatleri aşağıda belirtilmiştir.

KİRAYA ÇIKARTILACAK RESTORAN ve 5 ADET DÜKKAN'IN

SIRA

NO

Kiralanan

FAALİYET KAPSAMI

KAPASİTE

Kira Süresi

YILLIK MUHAMMEN BEDEL TL.

GEÇİCİ TEMİNAT TL. (%3)

İHALE TARİH

İHALE SAATİ

1

Dükkan 6

Restoran

430 m2, Tefrişatlı

3 Yıl

(51. 914, 00)

(1. 557, 42)

27. 10. 2021

10/ 00

2

Dükkan 5

Kayak Malzeme Temin ve Satışı

72, 79 m2

3 Yıl

(27. 939, 87)

(838, 20)

27. 10. 2021

10/ 30

3

Dükkan 4

Sıhhi Müessese

33, 23 m2

3 Yıl

(15. 617, 83)

(468, 54)

27. 10. 2021

11/ 00

4

Dükkan 3

Sıhhi Müessese

32, 20 m2

3 Yıl

(14. 034, 15)

(421, 03)

27. 10. 2021

11/ 30

5

Dükkan 2

Sıhhi Müessese

31, 01 m2

3 Yıl

(13. 726, 17)

(411, 79)

27. 10. 2021

13/ 00

6

Dükkan 1

Sıhhi Müessese

31, 72 m2

3 Yıl

(13. 909, 93)

(417, 30)

27. 10. 2021

13/ 30

4-İhaleye katılım şartları ve İstenilen belgeler

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, Nüfus cüzdanı tasdikli fotokopisi, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

e) Tebliğe esas İkametgah belgesi,

f) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

5-İhale ile ilgili şartlar ve diğer hususlar İl Özel İdaresince hazırlanan Şartnamede belirtilmiştir.

6-Şartname ve ekleri İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100 TL ücret yatırılması halinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden satın alınabilecektir. Geçici teminatı yatıranlar İdarece belirlenen Kira şartnamesini kabul etmiş sayılır.

7-Yukarıda belirtilen taşınmaz kiralama ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini, şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı 27/10/2021 tarih saat 09 : 00'a kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binası, 5. Kat İmar ve Kentsel İyileştime Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlk İlan : 15/ 10/ 2021

Son İlan : 22/ 10/ 2021 İLAN OLUNUR

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