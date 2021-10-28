Ardahan'da yolcu valizinde 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir yolcunun valizinde 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şırnak'tan Ardahan'a gelen bir yolcu minibüsünü Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol Noktası'nda durdurdu.

Minibüsteki bir yolcunun valizinde yapılan aramada 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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