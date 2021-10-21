Ardahan'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı - Haberler
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Ardahan'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı Ardahan'da etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Ardahan'da etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

Ardahan ovasında görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.

Ardahan'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Ardahan'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Ardahan'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ardahan'da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
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