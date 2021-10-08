Ardahan'da tarihi eser niteliğinde 7 obje ele geçirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, tarihi eser niteliğinde 7 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen gümüş sikke, içi değerli taşlarla kaplı yüzük ve bakır görünümlü yarım bilezik, 4 parça halinde hayvan ve insan figürlü kolye ile takı seti ele geçirildi.

Eserlere el koyan jandarma ekipleri, sürücü hakkında soruşturma başlattı.