Ardahan'da tarihi eser niteliğinde 7 obje ele geçirildi
Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, tarihi eser niteliğinde 7 obje ele geçirildi.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, tarihi eser niteliğinde 7 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkisindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen gümüş sikke, içi değerli taşlarla kaplı yüzük ve bakır görünümlü yarım bilezik, 4 parça halinde hayvan ve insan figürlü kolye ile takı seti ele geçirildi.
Eserlere el koyan jandarma ekipleri, sürücü hakkında soruşturma başlattı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri