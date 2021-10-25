Ardahan'da kar yağışı - Haberler
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Ardahan'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Genel

Ardahan'da kar yağışı Ardahan'da geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yerini kara bıraktı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da Kar yağışı

ARDAHAN - Ardahan'da geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü Ardahan merkez ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ardahan'da beklenen kar yağışı, kent merkezi ile köylerinde etkisini göstermeye başladı.

Zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisini artırması bekleniyor.

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

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Ardahan'da kar yağışı
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