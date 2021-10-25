Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tır ve araçlar yolda kaldı - Haberler
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Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tır ve araçlar yolda kaldı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tır ve araçlar yolda kaldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan Kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar yağışı yer yer tipiye dönüştü.

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat kara yolu başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda sürücülere güçlük yaşattı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun özellikle Sahara mevkisinde bazı tır ve araçlar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden ilerleyemedi, bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak yoluna devam edebildi.

Söz konusu kara yolunda ulaşımın normale dönmesi için ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan Yaylası'nda ise bazı besiciler meraların karla kaplanması yüzünden hayvanlarını taşıdıkları otla besledi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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