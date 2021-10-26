Ardahan'da kaçak 29 bin 980 makaron ele geçirildi - Haberler
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Ardahan'da kaçak 29 bin 980 makaron ele geçirildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da kaçak 29 bin 980 makaron ele geçirildi

Ardahan'da 3 bin 500'ü boş, 26 bin 480'i ise tütün doldurulmuş kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da 3 bin 500'ü boş, 26 bin 480'i ise tütün doldurulmuş kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kent merkezinde tespit edilen bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, kaçak 3 bin 500'ü boş, 26 bin 480'i ise tütün doldurulmuş makaron ve 114 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlerle ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başladı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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