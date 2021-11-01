Ardahan'da durdurulan üç araçta 27 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da durdurulan üç araçta 27 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da durdurulan üç araçta 27 düzensiz göçmen yakalandı

Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars-Göle kara yolu Eskidemirkapı mevkisinde yer alan uygulama noktasında üç aracı durdurup aradı.

Aramada araçlarda bulunan ve yasal olmayan yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile 3 aracın sürücüsü yakalandı.

İl Jandarma komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 sürücü ise çıkarıldıkları Göle Cumhuriyet Savcılığındaki sorguları sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Sürücülere ayrıca toplam 51 bin 57 lira idari para cezası kesildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title