Ardahan'da durdurulan üç araçta 27 düzensiz göçmen yakalandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars-Göle kara yolu Eskidemirkapı mevkisinde yer alan uygulama noktasında üç aracı durdurup aradı.

Aramada araçlarda bulunan ve yasal olmayan yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile 3 aracın sürücüsü yakalandı.

İl Jandarma komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 sürücü ise çıkarıldıkları Göle Cumhuriyet Savcılığındaki sorguları sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Sürücülere ayrıca toplam 51 bin 57 lira idari para cezası kesildi.

Haberi Kaydet