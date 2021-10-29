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Ardahan'da araç camları buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan'da araç camları buz tuttu Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırırken Ardahan'da araç camları buz tuttu.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da araç camları buz tuttu

ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırırken Ardahan'da araç camları buz tuttu.

Ardahan'da son günlerde hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Etkili olan soğuk hava sonrası kırağı oluştu. Termometrelerin özellikle gece ve sabah erken saatlerde eksi 5 dereceye kadar düştüğü kentte, araç camları buz tuttu. Araç sahipleri araçlarının camlarını temizledikten sonra işe gitmek için yola koyuldu.

Ardahan'da soğuk havanın etkisini hissettirmeye başladığını söyleyen Murat Morkoç, "Ardahan'da kış çilemiz yavaş yavaş başladı. Akşam ve sabah saatlerinde eksi 10 derece soğuğu hissediyoruz. Yakında Kar yağışı da başlar. Fakat kar da yağsa biz bu memleketi seviyor ve severek yaşıyoruz" dedi.

Ardahan'da araç camları buz tuttu

Ardahan'da araç camları buz tuttu

Ardahan'da araç camları buz tuttu

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