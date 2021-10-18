SAKARYA (AA) - Ardahan'da, 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 25. Hudut Tugay Komutanlığınca Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen konseri, Ardahan Vali Yardımcı Mehmet Fatih Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş izledi.

Alantar, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Güzel bir sosyal etkinlik oldu. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde birçok kurumun bize desteği oldu. Katılım sağlayan Ardahanlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Vali Yardımcı Kılıç ile Alantar konser sonrası bando takımını tebrik etti.