Ardahan'da 27 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüler tutuklandı - Haberler
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Ardahan'da 27 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ardahan'da 27 düzensiz göçmen yakalandı, sürücüler tutuklandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 27 düzensiz göçmen ile araç sürücüleri G.S, B.Ö., K.Ö, yakalandı.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 27 düzensiz göçmen ile araç sürücüleri G.S, B.Ö., K.Ö, yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilirken, kaçakçılığı organize ettikleri tespit edilen sürücüler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Kars-Göle kara yolu üzerinde bulunan Eski demir kapı köyü mevkiinde kontrol noktasındaki denetimleri sırasında Kars'tan gelen 3 aracı durdurdu. Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Olayla ilgili sürücüler G.S, B.Ö., K.Ö, gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Ardahan Valiliği Göç İdaresi'ne teslim edilirken, sürücüler G.S, B.Ö., K.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.S, B.Ö., K.Ö, 'insan kaçakçılığı yapmak suçundan' tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ARDAHAN

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