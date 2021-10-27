Ardahan'da 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Ardahan'da 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sadık Altından idaresindeki 32 ABD 106 plakalı otomobil, Ardahan-Göle kara yolu Ardahan Devlet Hastanesi kavşağında Seda Kurt'un kullandığı 06 DZC 73 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Altından'ın eşi Sedanur yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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