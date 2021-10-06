Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

ARDAHAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Güne karla uyanan kent halkı, karın bu yıl erken yağdığını söyledi.

Kentte, gece saatlerinde başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi, kısa sürede beyaza büründü. Güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar, bu yıl karın erken yağdığını söyledi.Soba ve kaloriferlerin yakılmaya başlandığı Ardahan'da, kışlık giyecekler de gardıroptaki yerlerini almaya başladı.


Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mithat Sancar Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 09:56:27. #1.17#