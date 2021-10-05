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Arazi davasında adliye karıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arazi davasında adliye karıştı: 2 yaralı Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailesin fertleri duruşmaya katılmak için geldikleri adliyede karşılaşınca kavga etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Arazi davasında adliye karıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailesin fertleri duruşmaya katılmak için geldikleri adliyede karşılaşınca Kavga etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Adliyesi önünde yaşandı. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile, birbirlerine mahkemeye verdi. Duruşmaya katılmak üzere adliyeye gelen taraflar, burada karşılaşınca kavga etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenleri güçlükle ayırırken yaralıların yakınları basın mensuplarının üzerine yürüyerek görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Polis, bölgede önlem alırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazi davasında adliye karıştı: 2 yaralı

Arazi davasında adliye karıştı: 2 yaralı

Arazi davasında adliye karıştı: 2 yaralı

Arazi davasında adliye karıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Son Dakika Haberleri
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