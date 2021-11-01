Araştırma: Uykusuzluk yürüyüşü olumsuz etkileyebilir

Yapılan araştırmada, uykusuzluğun yürüyüşü olumsuz etkileyebileceği ortaya çıktı.

CNN'in haberine göre, bilim insanları, uykusuzluğun etkilerini araştırmak için Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin uyku alışkanlıklarını inceledi. Öğrenicilere 14 gün süreyle uyku takip cihazı takan araştırmacılar, bu sayede deneklerin uyku ve uyanıklık anlarını kaydetti.

Sonuçları "Scientific Reports"da yayımlanan araştırmada, öğrencilerin gecede ortalama 6 saat uyuduğu tespit edildi.

Daha sonra öğrencilerin koşu bandı testine girip belirlenen müzik ritmini yakalamaları istendi.

Sao Paulo Üniversitesi Mekatronik Bölümünden başyazar Arturo Forner-Cordero, "Topuk vuruşlarını ritimle senkronize etmek zorunda kaldılar ve akut uyku yoksunluğu çeken kişilerde hataların daha fazla olduğunu gördük." dedi.

Forner-Cordero, öğrenci grubunun ritmi kaçırdığını ve genel olarak kötü performans sergilediğini aktardı.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Hermano Krebs de "Sonuçlar, yürüyüşün otomatik bir süreç olmadığını ve uyku eksikliğinden etkilenebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Krebs, ideal olarak herkesin gecede 8 saat uyuması gerektiğini belirtti.

Ulusal Uyku Vakfına göre, günde 10 dakika kadar kısa yürüyüş, bisiklete binme ya da diğer egzersizler gece uyku kalitesini önemli ölçüde artırabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre de beynin düzgün çalışması için yetişkinlerin günde en az 7 saat, okul çağındaki çocukların 9-12 saat ve ergenlerin 8-10 saat uykuya ihtiyacı var.

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