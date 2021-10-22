Araştırma Üniversitesi İzleme Değerlendirme ve Yürütme Kurulumuz Öncelikli Sektörlere Yönelik Çalışmaları Değerlendirdi

Araştırma Üniversitesi İzleme, Değerlendirme ve Yürütme Kurulu toplantısı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Prof. Dr. Bülent Elbasan, Prof. Dr. Süleyman Tekeli, Prof. Dr. Zeynel Seferoğlu, Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu ve Doç. Dr. Battal Doğan katıldılar.

Toplantıda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 11. Kalkınma Planı kapsamında Üniversitemizin eşleştirildiği öncelikli sektörler 7 Haziran 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Öncelikli sektör eşleştirme çalışması, TÜBİTAK tarafından hazırlanan "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi" raporu ve YÖK verileri kullanılarak yapılmıştır. Gazi Üniversitesi üç öncelikli sektör ve altı alt çalışma alanında dokuz araştırma üniversitesi ile eşleştirildi" dedi. Ayrıca Rektör Yardımcımız Bayındır Araştırma Üniversitesi İzleme, Değerlendirme ve Yürütme Kurulu bünyesinde öncelikli sektörler çalışma grubu oluşturulması için yönerge değişikliğinin 23 Haziran 2021 tarihinde Senatoda kabul edildiğini söyledi. Gazi Üniversitesindeki tüm akademik birimlerden öncelikli sektörler çalışma gruplarında yer almak isteyen akademik personelin bilgileri talep edildiğini anlatan Prof. Dr. Ramazan Bayındır, üniversite sanayi iş birliği kapsamında 21 Haziran 2021 tarihinde Ankara Sanayi Odası ile iş birliği görüşmeleri yapıldığını belirtti. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır, YÖK himayelerinde Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK, Üniversitemizin eşleştiği araştırma üniversiteleri ve Ankara Sanayi Odası katılımı ile bir günlük "Öncelikli Sektörlerde İş Birliği Modelleri Çalıştayı" düzenlenmesi için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Kurul üyeleri öncelikli sektörlerle ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin görüşlerini bildirdiler. Toplantıda BAP biriminde öncelikli sektörlerdeki projelere ve bu projelerde çalışacak bursiyerlere yönelik destek paketleri hazırlanması, 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı'na öncelikli sektörlerde başvurular için gerekli çalışmaların yapılması ile Akademik Performans Değerlendirme Süreç Yönetim Sistemi'nin (APSİS) en yakın zamanda kullanıma açılması kararları alındı.

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