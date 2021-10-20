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Arap Radyo ve Televizyon Festivali Tunus'ta başladı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Arap Radyo ve Televizyon Festivali Tunus'ta başladı

Arap dünyasından çok sayıda medya temsilcisi ve sinema sanatçısı, "21'inci Arap Radyo ve Televizyon Festivali" kapsamında Tunus'ta bir araya geldiMerkezi Tunus'ta bulunan "Arap Ülkeleri Radyolar Birliği" tarafından düzenlenen festivalin başkent Tunus'taki açılış töreninde Lübnanlı ünlü...

Arap dünyasından çok sayıda medya temsilcisi ve sinema sanatçısı, "21'inci Arap Radyo ve Televizyon Festivali" kapsamında Tunus'ta bir araya geldi

Merkezi Tunus'ta bulunan "Arap Ülkeleri Radyolar Birliği" tarafından düzenlenen festivalin başkent Tunus'taki açılış töreninde Lübnanlı ünlü şarkıcı Nancy Ajram sahne aldı.

Törende Arap sanat dünyasına katkılarından dolayı Mısırlı aktrist Nihal Anber, Suriyeli oyuncu Nadin el-Huri, Suriyeli müzisyen Tahir Memli, Kuveyt'ten aktrist İlham el-Fedale, Libyalı oyuncu Huda Abdullatif ve Tunuslu aktör İsa Heras'a teşekkür ödülü verildi.

Çeşitli sanatsal etkinliklerin yanı sıra medya alanındaki yenilik ve ürünlerin tanıtıldığı bir fuara da ev sahipliği yapacak festival 22 Ekim Cuma günü sona erecek.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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