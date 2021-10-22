Arap koalisyonu: Yemen'in Marib ilinde 92 Husi milis öldürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ilinde 92 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilere karşı Marib ilinin batısındaki el-Kesara ve el-Cevbe bölgelerinde son 24 saatte 31 operasyon düzenlediği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda Husilere ait 16 askeri aracın imha edildiği kaydedilen açıklamada, 92 Husi milisin öldürüldüğü aktarıldı.

Öte yandan, Yemen ordusu medya merkezinden yapılan yazılı açıklamada da, ordu güçlerinin Husilerin Marib ilinde düzenlediği saldırıları püskürttüğü ve taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.