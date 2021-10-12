Arap koalisyonu: Yemen'de bir günde 156 Husi milis öldürüldü - Haberler
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Arap koalisyonu: Yemen'de bir günde 156 Husi milis öldürüldü

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Arap koalisyonu: Yemen'de bir günde 156 Husi milis öldürüldü

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimlerindeki Marib kentine düzenlenen hava operasyonları sonucu 24 saat içinde 156 silahlı Husi milisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimlerindeki Marib kentine düzenlenen hava operasyonları sonucu 24 saat içinde 156 silahlı Husi milisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonu, son 24 saat içinde Marib kentinin Abdiye ilçesindeki Husi milislere ait askeri araçların hedef alındığı 33 hava operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hava operasyonlarında 8 askeri araç vuruldu, 156'dan fazla Husi milis öldürüldü.

Öte yandan Husilere bağlı Saba haber ajansının yerel bir kaynaktan aktardığı bilgide, Suudi Arabistan ve Amerikan uçakları, geçen saatler içinde Abdiya ilçesine 50 hava saldırısı düzenledi.

Hava saldırılarında evlere, tarım alanlarına ve vatandaşların özel mülklerine büyük zararlar verildi.

Dün gece benzeri bir açıklama yapan koalisyon güçleri, 96 saat içinde Marib kentinin Abdiya ilçesindeki sivillerin himayesi amacıyla düzenlenen 118 hava saldırısı sonucunda Husilerden 400'den fazla terörist unsurun öldürüldüğünü, milislere ait 15 askeri aracın tahrip edildiğini ifade etmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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