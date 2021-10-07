Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki İHA ve balistik füze imha edildi - Haberler
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Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki İHA ve balistik füze imha edildi

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki İHA ve balistik füze imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) ve bir balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü 2 insansız hava aracının (İHA) ve bir balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamalarında, Husi milislerin, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine patlayıcı yüklü 2 İHA ve bir balistik füze gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların ve balistik füzenin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, sivillerin korunmasına yönelik sıkı önlemlerin devam edeceği ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği iki İHA ve balistik füze imha edildi - Haberler
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