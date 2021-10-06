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Son dakika haber: Arap Koalisyonu, Husilere ait bomba yüklü İHA'yı imha etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Arap Koalisyonu, Husilere ait bomba yüklü İHA'yı imha etti

Edinilen son dakika haberine göre Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Uluslararası Abha Havalimanı'na gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracını imha ettiklerini duyurdu. Koalisyon güçleri, İHA'nın imhası sırasında şarapnel parçalarının havalimanın yakınına düştüğünü belirtirken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını aktardı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

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