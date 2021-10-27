Arap koalisyon güçleri Yemen'in Marib ilinde 85 Husi milisi etkisiz hale getirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arap koalisyon güçleri Yemen'in Marib ilinde 85 Husi milisi etkisiz hale getirdi

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Arap koalisyon güçleri Yemen'in Marib ilinde 85 Husi milisi etkisiz hale getirdi

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde silahlı 85 Husi milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde silahlı 85 Husi milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Marib'in batısındaki el-Cuba ve el-Kessara bölgelerindeki Husi milislere ve askeri araçlara 21 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonlarda, 9 askeri araç kullanılamaz, Husilerden 85 terörist unsur da etkisiz hale getirildi." ifadesi yer aldı.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada da askerlerinin Marib'in güneyinde Husilere karşı savaşı sürdürdüğü kaydedildi.

Husilere bağlı Saba haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde ise koalisyon güçlerinin el-Cuba'ya 16, Sarvah ve Midgal'a 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Ebha Havalimanı'nı hedef alan Husilerin iki bomba yüklü insansız hava aracının, hava kuvvetleri savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Sudan'da ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı

Son dakika haberleri: Sudan'da ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı

 Son dakika haberi... Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi

Son dakika haberi... Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title