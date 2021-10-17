Arap kadınlar el emeği ürünlerini İstanbul'daki kermeste sergiledi - Haberler
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Arap kadınlar el emeği ürünlerini İstanbul'daki kermeste sergiledi

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Arap kadınlar el emeği ürünlerini İstanbul'daki kermeste sergiledi

Arap Derneği, Arap Kadınlar Birliği, Arap Topluluğu Birliği ve Arap STK'ların iş birliği ile kadınların el sanatlarını sergilemeleri ve gelir elde etmeleri amacıyla kermes düzenledi.

İSTANBUL (AA) - Arap Derneği, Arap Kadınlar Birliği, Arap Topluluğu Birliği ve Arap STK'ların iş birliği ile kadınların el sanatlarını sergilemeleri ve gelir elde etmeleri amacıyla kermes düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 6. Arapça Kitap Fuarı'nda yapılan "Arap Kermesi"nde, Mısır, Suriye, Irak, Libya, Sudan, Lübnan, Cezayir, Yemen ve Filistin gibi ülkelerden gelerek, İstanbul'da yaşayan kadınların hazırladığı el işi ürünler satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arap Kadınlar Birliği Başkanı Filistinli Müna Al Lahham, kendilerine ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye şükranlarını sunarak, el sanatlarını ve kültürlerini tanıtma fırsatı verildiği için teşekkür etti.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise kermese 100 kadının katılım sağladığını ve ürünlerini sunduğunu ifade etti.

Turan, gurbette yaşayan Arap kadınlara destek olmak amacıyla el ürünlerini sunacakları daimi bir merkez açmak istediklerini de belirtti.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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