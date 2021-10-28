Arap Birliği: Cezayir, Irak ve Ürdün, "Esed rejiminin Birliğe dönmesi" konusunda istekli

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cezayir, Irak ve Ürdün'ün Esed rejiminin Arap Birliğindeki koltuğuna geri dönmesi konusunda istekli olduğunu bildirdi.

Ebu Gayt, Mısır merkezli televizyon kanalı "Sada el-Beled"e verdiği röportajda, isimlerini zikretmeden bazı Arap ülkelerinin sessizce Suriye açılımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Genel Sektereter, Esed rejiminin Arap Birligindeki koltuğunu doldurması için geri dönüş prosedürlerinin başlatılmasıyla ilgili resmi veya gayriresmi talebin şahsen kendisine gelmediğini ifade etti.

Cezayir'de Mart 2022'de Arap Birliği Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini aktaran bu Gayt, şöyle devam etti:

"Cezayir, Suriye'nin geri dönme meselesinin ön saflarında yer alıyor. Irak, Suriye'nin Birliğe dönüşünden bahsediyor ve Ürdün, Suriye'nin geri dönmesini, temaslar başlatmasını ve büyükelçilerin iade edilmesini istiyor. "

Esed rejiminin Birliğe geri dönüşünün ancak Arap Birliğinde konsensüs sağlanması durumunda gerçekleşebileceğini vurgulayan Ebu Gayt, bazı Arap ülkelerinin bir Suriye açılımı başlattığını, bu konu için Arap Birliğinde oylama yapılabileceğini ifade etti.

Arap Birliği 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini, Suriye halkına karşı işlediği suçlardan dolayı askıya almıştı.

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