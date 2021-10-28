Arap Birliği: Cezayir, Irak ve Ürdün, "Esed rejiminin Birliğe dönmesi" konusunda istekli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arap Birliği: Cezayir, Irak ve Ürdün, "Esed rejiminin Birliğe dönmesi" konusunda istekli

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Arap Birliği: Cezayir, Irak ve Ürdün,

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cezayir, Irak ve Ürdün'ün Esed rejiminin Arap Birliğindeki koltuğuna geri dönmesi konusunda istekli olduğunu bildirdi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cezayir, Irak ve Ürdün'ün Esed rejiminin Arap Birliğindeki koltuğuna geri dönmesi konusunda istekli olduğunu bildirdi.

Ebu Gayt, Mısır merkezli televizyon kanalı "Sada el-Beled"e verdiği röportajda, isimlerini zikretmeden bazı Arap ülkelerinin sessizce Suriye açılımı gerçekleştirdiğini söyledi.

Genel Sektereter, Esed rejiminin Arap Birligindeki koltuğunu doldurması için geri dönüş prosedürlerinin başlatılmasıyla ilgili resmi veya gayriresmi talebin şahsen kendisine gelmediğini ifade etti.

Cezayir'de Mart 2022'de Arap Birliği Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini aktaran bu Gayt, şöyle devam etti:

"Cezayir, Suriye'nin geri dönme meselesinin ön saflarında yer alıyor. Irak, Suriye'nin Birliğe dönüşünden bahsediyor ve Ürdün, Suriye'nin geri dönmesini, temaslar başlatmasını ve büyükelçilerin iade edilmesini istiyor. "

Esed rejiminin Birliğe geri dönüşünün ancak Arap Birliğinde konsensüs sağlanması durumunda gerçekleşebileceğini vurgulayan Ebu Gayt, bazı Arap ülkelerinin bir Suriye açılımı başlattığını, bu konu için Arap Birliğinde oylama yapılabileceğini ifade etti.

Arap Birliği 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini, Suriye halkına karşı işlediği suçlardan dolayı askıya almıştı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

Son dakika haberi! FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak ve Suriye tezkeresi) HDP ile CHP zillet ittifakı olarak cibilliyetlerinin gereğini yaptı.

 Irak hükümeti: DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü

Irak hükümeti: DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title