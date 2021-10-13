Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Deaş Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü üyelerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan M.H. (28), yakalanarak gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.H., adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

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