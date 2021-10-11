Aranan 5 FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası ile arana ve haklarında yakalama kararı bulunan toplam 5 kişi, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bir süredir takibe aldıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine operasyon düzenledi. Örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi ve 3 yıl 1 ay, 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arana 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3 'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ayrıca DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. - DENİZLİ

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