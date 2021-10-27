Arama Kurtarma Akreditasyon Sertifikası alan Türkuaz'dan AFAD'a ziyaret

ANKARA (İHA) - Kentsel Arama Kurtarma alanında akredite edilen ve yetki sertifikasını alan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Osman Atsız'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay Ankara Afad Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen törenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu Sertifikasını alan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, AFAD İl Müdürü Osman Atsız'ı makamında ziyaret etti. Dernek başkanı Mehmet Eskitaş, Operasyon Sorumlusu Deniz Temel ve gönüllülerin de katıldığı ziyarette Başkan Eskitaş, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin akredite edilmiş 8. kuruluşu olduklarını hatırlatan Eskitaş, süreçte verdikleri eğitim ve desteklerden dolayı İl Müdürü Osman Atsız'a teşekkür etti.

AFAD İl Müdürü Osman Atsız da Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği'nin her zaman sahada özveriyle çalıştığını belirterek, derneğin akredite sertifikasıyla birlikte büyük bir sorumluluğunun da olduğunu söyledi. AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Türkuaz Arama Kurtarma ekibine AFAD çantası hediye etti. - KAYSERİ