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Son dakika haber! Aralarında çocukların da olduğu 21 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Aralarında çocukların da olduğu 21 göçmen kurtarıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen yere gitti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki aralarında çocukların da olduğu 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Son dakika haber! Aralarında çocukların da olduğu 21 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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