Aracını park etmek isterken 4 yaşındaki oğlunu ezdi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir şahıs, kullandığı İşçi servisini evinin önüne park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi. Oğlunu aracın altında gören baba sinir krizleri geçirirken, hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşandı. İşçi servisi şoförü Ergün T. (36) iş dönüşü aracı evinin önüne park etmek istedi. Bu sırada babasının aracını gören 4 yaşındaki Ömer aracın yanına koştu. Oğlunun geldiğini fark etmeyen baba, aracı park ederken oğlunu ezdi. Oğlu Ömer'i aracın altında gören Ergün T. sinir krizleri geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Ömer'in ailesi sinir krizleri geçirdi.

(Onur Altındağ - Emrecan Bayram/İHA)