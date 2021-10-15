ARACINDA EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ, POLİSİN DİKKATİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

SİVAS'ta, seyir halinde olduğu aracında epilepsi nöbeti geçiren Y.K (34), trafik polisi Rıfat Öztürk'ün fark etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi valilik binası önünde meydana geldi. Y.K., seyir halinde olduğu aracından epilepsi nöbeti geçirdi. Aracıyla valilik binası önüne yanaşan Y.K.'yi fark eden trafik polisi Rıfat Öztürk, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Y.K.'yi ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.