Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu

Zonguldak emniyet ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak emniyet ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği Dark'ın da katıldığı operasyonda aracın çamurlarına gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Operasyonu gerçekleştirildi. Narkotik Ekiplerince uzun süren takip neticesinde şüpheli araç durduruldu, Narkotik Köpeği Dark'ın katılımıyla Narkotimlerce yapılan kontrollerde aracın dış kısmına gizlenmiş vaziyette 7 paket halinde yaklaşık 8 kilogram olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ayrıca 4 bin TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu

Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Nihal Yalçın Mustafa Destici
Magazin Burak Sergen Nihal Yalçın
Spor Ferdi Kadıoğlu Ozan Tufan Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aracın dış kısmına gizlemiş kilolarca uyuşturucu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:57:29. #1.11#