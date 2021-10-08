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Aracın direksiyon kutusundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aracın direksiyon kutusundan uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri narkotik köpeği ile yaptıkları aramada iki araçta esrar ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri narkotik köpeği ile yaptıkları aramada iki araçta esrar ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit vermiyor. Ekipler, Çilimli ilçesi yol üzerinde KOM köpek unsuru ile birlikte icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde sürücülüğünü H. Ç.'nin yaptığı araçta yolcu olarak bulunan O. O.'nun bulunduğu otomobilde yapılan kontrolde, 3.2 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Merkez ilçesi Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı D-100 karayolu üzerinde yol kontrol faaliyeti esnasın da şüphe üzerine durdurulan S.K. isimli şahsın kullanmış olduğu aracın direksiyon kutusuna KOM Şube Uyuşturucu köpeğinin tepki vermesi üzerinde yaklaşık 4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Aracın direksiyon kutusundan uyuşturucu çıktı

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