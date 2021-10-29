Araç plakasının okunmaması için düzenek kuran sürücü yakalandı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da uygulama noktasında durdurulan kamyonun plakasının okunmaması için düzenek kurduğu tespit edilen sürücüye para cezası uygulandı.

Tuzla'da bulunan uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan bir kamyonun ön plakasının araç üzerinde takılı ancak yere bakacak şekilde okunmaz durumda olduğunun belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede araç içerisinden plakaya kadar çelik halatlı bir düzenek olduğu, içerden bu düzenek ile istendiği zaman plakanın gizlenebilir şekilde olduğu tespit edildi.

Bu şekilde plaka tanıma sistemlerinden tanınmadan geçtiği belirlenen kamyonun şoförü M.Ç.'ye "Plakayı okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak, yetki belgesiz kullanmak" suçlarından para cezası kesildi.

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