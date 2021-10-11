Araç'ın Fındıklı Yaylası'nda karavan turizmi gerçekleştirildi - Haberler
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Araç'ın Fındıklı Yaylası'nda karavan turizmi gerçekleştirildi

AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
Araç'ın Fındıklı Yaylası'nda karavan turizmi gerçekleştirildi

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Fındıklı Yaylası'nda karavancılar 2 gün boyunca konakladı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Fındıklı Yaylası'nda karavancılar 2 gün boyunca konakladı.

İhlas Karavan Grubu ekiplerinin organize ettiği karavan turizmi Araç'ın Fındıklı Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, bölgeye gelen misafirlere turistlik alan için hizmet sunarken bölgede turizm, rotalama ve alternatif turizm çalışmaları yapan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haber al da çalışmalara eşlik etti.

Kamp alanındaki katılımcılarla sohbet ve söyleşiler gerçekleştirilirken bölgedeki turizm çeşitliliği hakkında bilgiler de verildi.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, gazetecilere, bu tür etkinliklerin bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "İlçemizi karavancıların sık sık ziyaret ettiği, yaylalarımızın Türkiye, hatta dünya çapında tanındığı bir yer haline getirmek istiyoruz." dedi.

AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri
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