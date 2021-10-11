Araç içinde ilginç tavuk satışına sosyal medyada büyük tepki - Haberler
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Araç içinde ilginç tavuk satışına sosyal medyada büyük tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Araç içinde ilginç tavuk satışına sosyal medyada büyük tepki Şişli'de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki topladı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Araç içinde ilginç tavuk satışına sosyal medyada büyük tepki

İSTANBUL - Şişli'de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler Şişli Kuştepe'de kaydedildi. Sakarya plakalı bir aracın içerisinde tavuk satışı yapan bir kişi kameralara yansıdı. Görüntülerde araç içerisinde kesilen tavuklar, torbalara konularak satılıyor. Görüntüyü çeken kişi, "böyle tavuk mu satılır" diyerek satıcıya tepki gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

Araç içinde ilginç tavuk satışına sosyal medyada büyük tepki
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

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